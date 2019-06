Remonter la Loire en Canoë pour les enfants hospitalisés

Ils sont 3 et vont se lancer dans un défi un peu fou... remonter la Loire en Canoë. Les membres de l'association Kasmad Trips partiront du Puy le 7 juillet prochain. Leur ambition : parcourir 50 kilomètres par jour pour donner un peu de sourire aux enfants hospitalisés. Cette aventure se veut sportive, solidaire et au plus proche de la nature.

L'association a déjà récolté 1000 euros. Elle organise une soirée de soutien ce samedi à la maison pour tous de Chadrac près du Puy. Vous pouvez aussi faire un don sur le site : kasmadtrips.jimdo.com