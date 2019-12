Rencontre - 10 janvier 2020 à 11:45

du lundi au vendredi à 11h45 et 18h45

Donner la parole à des personnes qui n'osent pas toujours se mettre en valeur voilà un des objectifs suivi par cette émission. Elle informe l'auditeur des initiatives, des projets en laissant leur concepteur les mettre en valeur. Les personnes interviewées ont toujours quelque chose à dire pourvu que le micro soit présent mais discret. Il faut les laisser parler et parfois se livrer et là, l'échange et le dialogue s'installe. Une communion où le journaliste s'efforce de tisser un lien direct entre l'auditeur et l'intervenant. Un exercice de style.