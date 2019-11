Rencontre avec Agro-bio Gironde

Centralien de formation et œnologue, Romain Rivière est convaincu depuis des années des bienfaits de la viticulture menée sans pesticide et herbicide. Il s'est engagé dans la déclinaison départementale de la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique : il est le président d'Agrobio Gironde. C'est à ce titre qu'il promeut le "bio", nous en explique les difficultés mais surtout les atouts, y compris les atouts financiers. Enfin, il fait le tour des aides financières pour la conversion au bio. Et c'est justement tout au long du mois de novembre que sont organisés par Agrobio, conférences, formations et visites de fermes bio.

