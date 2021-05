Rencontre avec Antoine Romero, gérant de la boutique de café "La Torréfaction"

Antoine Romero, spécialiste du café, après 25 ans d’expérience dans la torréfaction et la gestion d’appareils à destination des professionnels, a décidé d’élargir son activité au grand public.

Dans ce Mag, il nous parle de son métier avec passion et de sa nouvelle boutique "La Torréfaction" aux micros d'Adrien Sar et Jérôme Bauzon.