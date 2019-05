Rencontre avec A.Quadrini - Président CESER AURA

Le CESER est venu à votre rencontre ! Vendredi, le conseil social économique et environnementale de notre région était à Vichy dans le cadre de ses rencontres territoriales. Le but : faire connaitre cette institution française peu connue, mais aussi de parler des enjeux économiques de notre département en débattant autour du secteur d'activités numéro 1 : l'industrie. Antoine Quadrini est président du CESER Auvergne Rhone Alpes et a répondu à quelques unes de nos questions...