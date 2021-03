Rencontre avec Faruk Gunaltay, directeur du cinéma l'Odyssée

Malgré une période de crise sanitaire et de flou autour de la réouverture du monde culture, le cinéma l'Odyssée est aujourd'hui récompensé pour son architecture qui est restée fidèle à son histore.

L'Odyssée de Strasbourg à la 29e place des plus belles salles de projection au monde. C'est le résultat du classement du magazine Britannique TIME OUT. Une fierté pour la culture cinématographique européenne et encore plus pour Faruk Gunaltay, directeur-programmateur du cinéma.