Rencontre avec la créatrice de chapeaux Fabienne Delvigne

Fabienne Delvigne est une modiste belge spécialisée dans la création de chapeaux haute couture, coiffes, bijoux, sacs et chaussures depuis 1987. Cette créatrice, dont la réputation artistique a largement dépassé les frontières, ne manque pas de créativité et de passion. Le savoir-faire développé depuis trente ans par la Maison Fabienne Delvigne lui a permis d’obtenir au fil du temps la confiance de membres des familles royales de Belgique, des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg et de Suède. Fabienne Delvigne présente ce métier singulier au micro d'Hervé Gérard.