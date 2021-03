Rencontre avec la lyonnaise Julia Jean-Baptiste

Le nouveau single de Julia Jean-Baptiste s'appelle "faux amours" et nous entraîne dans des contrées lointaines, sous influence des rythmes du Brésil et de la bossa nova.

Mais ce morceau qu'elle décrit comme instrospectif et intime, nous parle aussi de sa personnalité et de ses contradictions.

Julia Jean-Baptiste a grandi à Lyon, dans le quartier de la Croix Rousse qui est cher à son coeur, et c'est là qu'elle y a commencé la guitare à 14 ans. Elle a ensuite développé ses talents de chanteuse à Paris, en intégrant notamment le groupe Pendentif.

Elle aime s'associer dans la création avec des amis, des proches, pour la musique et les arrangements. Ses chansons sont riches de toutes ses rencontres et des personnes qui l'entourent depuis deux ans.

Elle se nourrit de la diversité, du mélange des genres et des cultures, elle qui a été élevée par un père d'origine martiniquaise et une mère lyonnaise.

Son EP sera disponible en septembre, il s'annonce dans la même lignée que le single. Un album qu'elle décrit comme "solaire", tout en parlant de sujets intimes et parfois difficiles.