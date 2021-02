Rencontre avec le maire de Cormery

On poursuit notre série de rencontre des maires ruraux d'Indre et Loire. Ce soir direction Cormery.



En décembre dernier, Territoires Vendômois a acté l'achat de l'ex site Satecno à Vendôme. Vendredi dernier, des élus de la communauté d'agglomération l'ont visité pour évaluer ces potentialités. On en parle dans ce journal



Quelques éclaircies demain et encore quelques averses. Le thermomètre continue de grimper.