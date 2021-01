Rencontre avec le sous-préfet à la relance en Pays-de-la-Loire

Rencontre dans ce magazine avec Johann Faure, tout nouveau sous-préfet à la relance qui vient d’être nommé afin de déployer le plan de relance dans notre région. Un plan de relance à 540 millions d’euros pour les Pays-de-la-Loire.



Depuis le 1er janvier, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne. Quel sera l’impact du Brexit sur les Pays-de-la-Loire ? Nous poserons la question à Paul Janneteau, vice-président de la Région en charge du développement économique.



Ensuite, c'est un lieu unique en Vendée que nous vous ferons découvrir : la matériauthèque de la Gaubretière qui vient d’ouvrir ses portes fin novembre. Une matériauthèque, ou recyclerie de matériaux, est un lieu où l'on donne une 2ème vie à des matériaux qui étaient destinés à être jetés.



Nous célébrerons ce dimanche le 150ème anniversaire de l’apparition de la Vierge Marie à Pontmain. Un évènement fêté sur les radios chrétiennes des pays de la Loire. Dans cet hebdo région, nous évoquerons le passé et la dévotion mariale qui existait déjà bel et bien dans ce petit coin de campagne, bien avant l’apparition du 17 janvier 1871.



Et enfin, rencontre avec le directeur du théâtre « L’entracte » à Sablé-sur-Sarthe, avec qui nous évoquerons les conséquences catastrophiques des mesures gouvernementales pour les lieux de culture.