"RCF Alsace à le plaisir de compter dans ces effectif Marine Accart qui a rejoint l'équipe depuis la mi-août au poste de technicienne-annimatrice.

L'enregistrement des émission, la planification de l'antenne font parti de son quotidien.

Mais en plus vois aurez la chance d'entendre sa voix chaque jour, car elle annime avec beaucoup d'aisance et de professionalisme l'antenne l'après-midi et le weekend."