Rencontre avec Pierre Rabhi

La révolution industrielle du 19e siècle puis l’avènement de la société de consommation au cours du 20 e a permis un développement technologique sans précédent des sociétés occidentales avant de s’étendre aujourd’hui au monde entier. Pourtant, force est de constater que ce modèle ne peut se faire qu’au détriment de la planète, d’un certain asservissement de l’homme face à l’argent et aujourd’hui d’une crise des démocraties de plus en plus criante.