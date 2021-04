Rencontre avec une EARTHSHIP Sister et une nouvelle EXPO sur les Arbres

Une EARTHSHIP Sister est une ambassadrice de l'environnement qui maîtrise la complexité des enjeux environnementaux et sociaux.

Céline PAGES, après de nombreux voyages et de nombreuses initiatives, travaille au sein d'une nouvelle Association" GREENER CYNERGIES" et veut relancer la Fête de la Terre Mère. Son projet a pour but d'accélérer la Transition écologique.



Une nouvelle EXPO à l'Isle sur Sorgue