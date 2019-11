Rencontre avec Valérie Zénatti, dans le cadre de "Bruits de pages"

Depuis 2017, Bruits de Pages, rentrée littéraire avec des rendez-vous variés, des conférences, des rencontres et des lectures, est proposée par trois acteurs du livre et de la lecture dans l'Aude, le Centre Joë Bousquet et son Temps à Carcassonne, la Maison du Banquet et des générations à Lagrasse et l’Association Montolieu Village du Livre.



En partenariat avec la bibliothèque départementale de l’Aude (BDA), les bibliothèques de l’Aude et les librairies de l’Aude, cet événement est particulièrement soutenu par le Département de l’Aude dans le cadre de son pôle livre et lecture. Cette année Occitanie Livre et lecture rejoint le mouvement.