Rencontre avec...Viaduq 67

"VIADUQ – France Victimes 67, concentre depuis son action autour de l’Aide aux Victimes, leur écoute et leur accompagnement dans toutes leurs démarches. Ce suivi des victimes est assuré par une équipe pluridisciplinaire composée de juristes, psychologues, sociologues, médiateurs, éducateurs spécialisés, …

VIADUQ – France Victimes 67, est habilitée par le ministère de la justice depuis 1995 pour la mission d’Aide aux Victimes et depuis 1996 pour la mission de Médiation Pénale.

VIADUQ – France Victimes 67, apporte également un soutien juridique et administratif aux usagers par le biais des services d’Accès au Droit et d’Écrivain Public. Le service d’Accès au Droit assure une information juridique spécifique aux besoins des usagers pour la défense de leurs droits. Le service dédié d’Écrivain Public permet quant à lui un accompagnement personnalisé des usagers les plus éloignés de la compréhension des démarches administratives.

VIADUQ – France Victimes 67, intervient également pour le maintien et le développement de la cohésion sociale. Via le service de Médiation de Proximité,

VIADUQ – France Victimes 67, offre l’opportunité aux usagers, de trouver dans lieu neutre ; un mode alternatif de règlement des conflits de voisinage. Ce service de médiation intervient pour désamorcer des tensions et évite bien souvent une judiciarisation du conflit. Quel que soit le type de médiation proposée au sein de VIADUQ – France Victimes 67, l’enjeu du règlement amiable du conflit guide notre action.

VIADUQ – France Victimes 67, soutient la parentalité et la coéducation. Le service de Visites Médiatisées, rend possible le maintien du lien entre le parent et l’enfant alors qu’une décision de justice décide du placement de l’enfant en famille d’accueil. Le service de Visites Médiatisées offre un lieu de rencontre adapté aux familles et aux enfants. Nos équipes y assurent par leur accompagnement, le maintien et le développement du lien parent-enfant.

VIADUQ – France Victimes 67, est la première association de la Région Grand Est à mettre en œuvre un service de Justice Restaurative. Cette nouvelle disposition légale, entérinée en 2014, rend possible la réparation de la victime et la réinsertion de l’auteur, dans la société. Ce service innovant, se voit offrir aux victimes une interface d’échange avec des auteurs d’une infraction, en présence de tiers formés par l’IFJR (Institut Français de Justice Restaurative). Ce service peut comprendre plusieurs missions et VIADUQ – France Victimes 67, continuera son développement dans les années à venir.