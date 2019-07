RENCONTRES MUSICALES de VEZELAY 2019 : 20e anniversaire entre hommage et nouveautés

Les Rencontres Musicales de Vezelay fêtent leur 20e anniversaire du 22 au 25 août 2019. En ouverture, une soirée Haendel (Dixit dominus et Ode à sainte Cécile) par l'ensemble Vox Luminis ; le lendemain, des polyphonies bourguignonnes et franco-flamandes par Graindelavoix et Un Requiem allemand de Brahms par l'ensemble Aedes ; Les Métaboles dans un programme sur le thème de la nativité par des compositeurs Russes et Baltes ; la Messe en si mineur de Bach par le Collegium 1704 que dirige Vaclav Luks. L’Ensemble Les Suprises sera également présent dans des œuvres de Lully et Hersant, ainsi que Thomas Dunford qui donnera un récital Bach. Pour les gourmands, un pique-nique champêtre avec Marc Meneau ; pour les sportifs, le réveil chinois avec de l’initiation au Qi gong tous les matins à 8h, également de l'initiation la danse de bal avec Arnaud Marzoratti et sa Clique des Lunaisiens, pour le grand Bal des 20 ans du samedi 24 aout. Renseignements 03/86/94/84/40 www.rencontresmusicalesdevezelay.com