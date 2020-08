Rendez-vous avec - 7 septembre 2020 à 12:10

Stéphane MULLER Notre logement (maison, appartement), c'est le coeur de notre vie personnelle, familiale, sociale. Professionnel de l'immobilier, persuadé que notre territoire a de l'avenir, Stéphane nous aide à bien résoudre les questions liées à notre l'habitat, que nous soyons propriétaires ou locataires. Chaque émission est l'occasion de donner la parole à un expert et de nous proposer des informations utiles pour mieux vivre dans notre quotidien. Notre logement (maison, appartement), c'est le coeur de notre vie personnelle, familiale, sociale. Professionnel de l'immobilier, persuadé que notre territoire a de l'avenir, Stéphane nous aide à bien résoudre les questions liées à notre l'habitat, que nous soyons propriétaires ou locataires. Chaque émission est l'occasion de donner la parole à un expert et de nous proposer des informations utiles pour mieux vivre dans notre quotidien.

Anne-Marie VERGNON Professeur de lettres à mi-temps, elle dirige la radio depuis plus de 15 ans. Sa passion est d’abord le

journalisme : reportages, rencontres, émissions en studio et animations en extérieur, c’est par l’exemple

de l’exigence qu’elle motive son équipe. Elle a exercé des responsabilités importantes dans l’élaboration

du nouvel univers de RCF au sein de divers groupes de travail nationaux et elle est régulièrement appelé

à intervenir comme « experte » au sein de notre réseau. Professeur de lettres à mi-temps, elle dirige la radio depuis plus de 15 ans. Sa passion est d’abord lejournalisme : reportages, rencontres, émissions en studio et animations en extérieur, c’est par l’exemplede l’exigence qu’elle motive son équipe. Elle a exercé des responsabilités importantes dans l’élaborationdu nouvel univers de RCF au sein de divers groupes de travail nationaux et elle est régulièrement appeléà intervenir comme « experte » au sein de notre réseau.

Emma Jehl

Vincent BERTHET Vincent a été le premier journaliste professionnel de notre Radio ! Il a travaillé ensuite dans la presse écrite et a dirigé une revue de réflexion. Depuis 2 ans, il nous a rejoint comme bénévole. Il est spécialiste du monde rural et des problèmes de développement durable et réalise émissions et reportages, en particulier dans le domaine économique. Vincent a été le premier journaliste professionnel de notre Radio ! Il a travaillé ensuite dans la presse écrite et a dirigé une revue de réflexion. Depuis 2 ans, il nous a rejoint comme bénévole. Il est spécialiste du monde rural et des problèmes de développement durable et réalise émissions et reportages, en particulier dans le domaine économique.