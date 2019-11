Rendez-vous avec les Archives départementales de la Loire

Invité(e)s : Simon-Pierre Dinard, directeur des Archives départementales de la Loire, Sophie Legentil , responsable de secteur des publics et Frédéric Beth, président de la salle de lecture, chargé d'archives



A l'occasion de l'exposition " Trésors d'archives", nous ouvrons l'écrin de ce trésor que sont les archives. Une façon de constater qu'"archive" ne signifie pas seulement papiers mais aussi photos, dessins, cartes, et également des objets beaucoup plus surprenants à découvrir lors de la visite de ces lieux nouvellement agrandis.



Les Archives proposent également de nombreuses animations très variées et gratuites en direction d'un public très large.