Rendez-vous avec une nature ...sans phytosanitaires

Agir à l'échelle de son propre jardin



Santé des jardiniers, santé des plantes, de la petite faune, des sols... et même fécondité plus grande de son jardin : les arguments ne manquent pas pour évoluer vers une suppression de l'usage des "produits" de toutes sortes dans les jardins et autres balconnières.

Partenaire de RCF-Saint-Etienne, France-Nature-Environnement 42 agit résolument en ce sens, avec le concours, notamment, de Florent Portalez et Kévin Marie-Louise.

Ils dialoguent aujourd'hui, sur ce thème, avec Vincent Berthet.

Pour information et accès gratuit aux documents réalisés par FNE 42 pour apprendre à jardiner "zéro phyto", www.fne-aura.org/loire.