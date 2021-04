[RENDEZ-VOUS] Face aux angevins le 27 avril avec Hélène Cruypenninck

L'adjointe à l'envirronnement et aux espaces verts de la ville d'Angers viendra répondre à vos questions sur les ondes de RCF Anjou.

Toutes vos questions autour d'Angers ville verte ou la qualité de vie et l'envirronnement ou la transition écologique dans notre ville sont les bienvenus.



N'hésitez pas à nous les faire parvenir d'ici le 26 avril par mail à rcfanjou@rcf.fr ou au 02.41.87.98.98.



Les réponses vous seront donnés le 27 avril entre 18h35 et 19H.