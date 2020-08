Rentrée des classes dans le Morbihan : les syndicats inquiets

Outre les plus de 128.000 élèves du premier et second degré dans le Morbihan, c'est également le retour dans les salles de classe pour les enseignants. L'académie de Rennes en compte environ 42.800 au total, dans les 4 départements Bretons.

La Covid19 étant encore présente sur le territoire, c'est une reprise également particulière pour le SNUipp-FSU 56, le syndicat d'enseignants Morbihannais. Ils doivent relever le défi des nouveaux protocoles, du respect des règles mais aussi du dialogue avec les familles.

Voici la réaction d'Ewen Saliou, le co-secrétaire départemental, pour la section du Morbihan :

Si un cas de covid19 est détecté dans une école, que doivent faire les enseignants?

La réponse d’Ewen Saliou :