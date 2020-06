Réouverture des bars et restaurants - Laurent Tournier

Invité : Laurent Tournier, président de l’UMIH 33, l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie en Gironde

Quel bilan dresser de la première journée de déconfinement des bars et restaurants? Ont-il eu le temps de se préparer depuis l’annonce, jeudi dernier, de la possibilité de réouverture? Quelles mesures de sécurité ont été mises en place?



Journal régional (Par Denis Charbonnier)



Chroniques :

Regard éditorial : Soutenons les nouveaux maires (Par Dominique Breillat)

Livres : "Les plus beaux manuscrits du général de Gaulle" de Jean-Pierre Guéno aux éditions Hugo Image (Par Michel Cordeboeuf)

Environnement : Le réchauffement des régions polaires (Par Michel Galliot)

Voyage : La grande champagne ou la toscane charentaise (Par Jean-Luc Pozzo)



Chanson :

Torn / Natalie Imbruglia