Réouverture des campings - Jean-Baptiste Dagréou

Invité : Jean-Baptiste Dagréou, président de la Fédération de l'Hôtellerie de Plein Air de Nouvelle-Aquitaine

La pleine saison des campings se situe en juillet et août. Pour l’instant, ils ne sont que peu touchés par la crise et le confinement. Ils sont en attente d’une date de réouverture, prochainement fixée par le gouvernement. Dans cette attente, ils se préparent aux conditions sanitaires qu’ils devront appliquer pour recevoir du public



Journal régional (Par Denis Charbonnier)



Chroniques :

Regard éditorial : Le déconfinement, révélateur de nos contradictions (Par François Hervouët)

Librairies chrétiennes : "40 prophètes pour une génération" de Guillaume Léonardi et Laurent Gay aux éditions Première Partie (Par Pierre-Yves Camiade)

Sport : Vers le déconfinement (Par Françoise Ladouès)

Philosophie : Le travail (Par Patrick Rödel)



Chanson :

Holi Hive / Didn’t you say