Réouverture des écoles le 11 mai, les réactions des enseignants

"Des poésies pour nos mamies et nos papis" c'est le titre d'un podcast publié par l'école du christ roi. On vous parle de ce geste de soutien des enfants aux aînés en Ehpad.



Le président de la République a annoncé hier soir la réouverture progressive des écoles à partir du 11 mai. Vous entendez dans ce journal la réaction du représentant dans le Loir-et-Cher d'un syndicat d'enseignants.



Encore un belle journée de printemps pour demain. Du soleil et un thermomètre au dessus des 20 degrés.