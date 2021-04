Réouverture des restaurants mi-mai ? Un espoir pour les professionnels

Le chef de l’État a évoqué une possible réouverture des terrasses de café et restaurants pour la mi mai. Un espoir pour ces établissements fermés depuis plus 5 mois.

Ils ont fermé leurs portes il y a maintenant plus de 5 mois, les cafés et restaurants sont toujours dans l’attente d’une réouverture. Une éclaircie se profile tout de même : Emmanuel Macron ayant annoncé que les restaurants pourront possiblement rouvrir progressivement à partir de la mi-mai. On écoute les explications de Laurent Tournier, président de l’UMIH, syndicat professionnel des restaurateurs et hôteliers, en Gironde.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Pour l’heure c’est un nouveau tours de vis sanitaire pour 4 semaines qui vient de démarrer partout en France. Laurent Tournier lance justement un appel afin d’éviter les rassemblements devant les restaurants faisant de la vente à emporter, afin d’éviter de créer des « bars à ciels ouverts ».

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Le passeport vaccinal avait été un temps envisagé par le gouvernement pour pouvoir accéder aux restaurants, mais il a depuis été abandonné.