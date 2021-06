Repérage des jeunes, expérimentation E2c Clamecy et nouvelle référente Entreprise

Une émission mensuelle diffusée le mardi à 19h30 et le mercredi à 11h30 La Mission locale Bourgogne Nivernaise est un espace d’intervention au service des jeunes de 16 à 25 ans. Elle aborde les questions relatives à l’emploi, la formation, le logement, la santé…Chaque jeune accueilli à la Mission locale Bourgogne Nivernaise, selon son niveau, ses besoins, ses difficultés peut bénéficier de réponses individualisées pour définir son objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, établir son projet de formation et l’accomplir, accéder à l’emploi et s’y maintenir. Mission Locales Bourgogne Nivernaise 40 rue des Rivières Saint-Agnan 58200 Cosne-sur-Loire 03 86 28 84 20 https://missionslocales-bfc.fr/mission-locale-bourgogne-nivernaise/