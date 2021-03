Replongez dans vos vieux films de famille !

Le centre de vaccination de Bourges transféré au Prado. Il a ouvert ces portes depuis hier. Un espace plus grand, qui va permettre d'accélerer le rythme. Objectif : doubler le nombre d'injections par semaine.



Le festival de rencontres cinématographiques Retours vers le futur s'achève ce soir à Châteauroux. L'occasion d'assister à une visio conférence sur les films de famille.



La descente infernale à Bourges annulée. La course de caisse à savon prévue en juin, n'aura pas lieu cette année à cause du contexte sanitaire, pour la deuxième année consécutive. Les organisateurs se projettent déjà sur 2022.



C'est une première dans le sport féminin français ! les handballeuses professionnelles ont leur propre convention collective : salaires congés et surtout maternité ! On voit ça en Indre et Loire avec deux joueuses de chambray les tours.