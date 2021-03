Report de l'édition 2021 : Le Printemps de Bourges veut s'offrir une chance

Le Printemps, en été ! Initialement prévu du 4 au 9 mai, le festival berruyer se tiendra finalement du 22 au 27 juin prochain, au lendemain de la fête de la musique. En reportant sa 45ème édition de plus d'un mois et demi, le Printemps de Bourges veut se donner une chance de pouvoir avoir lieu, contrairement à l'an dernier. Au vu de la reprise épidémique, le premier calendrier était évidemment devenu intenable : "Les premiers jours de mai n'offraient plus un cadre propice pour un événement grand public et convivial" confirme Boris Vedel, le directeur du festival : "On ne voulait pas faire un Printemps confiné entre 4 murs et exclure..."



RCF - Quand pourrons-nous retrouver ces images ?

La saison estivale... pour sauver le festival ?

Les équipes du festival misent sur la campagne de vaccination et espèrent une meilleure situation sanitaire aux premières heures de l'été, pour offrir au public un festival plus riche : "Il faut bien s'attendre à un Printemps différent, avec des salles plus petites" rappel Boris Vedel, qui reste réaliste : "Les conditions posées par le ministère de la Culture ne vont pas changer d'ici juin... Néanmoins je pense qu'on va pouvoir proposer plus de choses, j'espère, dans la ville. Et puis surtout inclure plus de gens avec nous puisqu'il n'y a pas que le festival qui fait son festival ! Il y aussi les acteurs de la ville : les commerçants, les bars, les restaurants... on a l'espoir à nouveau de proposer quelque chose avec tout le monde dans la ville pour faire le Printemps... DE Bourges."

90 artistes devraient se produire au Printemps de Bourges 2021, contre 180 habituellement.

Quand on demande à Boris Vedel s'il imagine une deuxième année consécutive sans Printemps de Bourges, la réponse est sèche et sans appel : "Non ! Totalement optimiste". Même si l'on devine facilement la crispation et les doutes derrière le masque du patron du festival.



RCF - Yann Galut (à droite) et Boris Vedel (à gauche) dans les Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville lors de la conférence de presse d'annonce du report le 23 mars.

pas de feu vert encore du ministère pour le festival

Pour l'instant le gouvernement n'a pas encore donné son feu vert. Le maire de Bourges Yann Galut a échangé à plusieurs reprises avec la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Pour le moment, il faut naviguer à vue : "J'ai échangé avec elle mais je vous confirme aujourd'hui le cadre est encore flou, on travail sur des hypothèses" confirme le maire, "Mais on est obligé de travailler sinon on arrête de vivre ! On met tout en oeuvre pour [que le festival] se tienne fin juin. Deux mois gagnés c'est deux mois où on pense que la situation sanitaire va s'améliorer et donc on aura des directives un peu peu claires" conclut Yann Galut, qui se veut optimiste.

Roselyne Bachelot est attendue à Bourges pour le lancement du Printemps le 22 juin prochain. La ministre de la Culture devrait participer aux États généraux des festivals.