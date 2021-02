Reportage : 1 000 arbres plantés à Tours / Que deviennent les déchets de construction ?

Au sommaire :

- Donnez une deuxième vie à nos déchets : on connaît le système pour nos bouteilles en plastique, nos cartons, mais qu'en est-il des déchets des routes, des immeubles ou encore des voies ferrées une fois détruits ?

La carrière de Luché, à la Ville aux Dames, s'est lancée dans le recyclage il y a 2 ans avec l'entreprise française Eurovia, une filiale de Vinci. Aujourd'hui, 30 % de son activité est dédiée au recyclage et c'est du circuit court nous explique Renaud Jospin, directeur des carrières de Luché.

Pour le moment, 20% des matériaux de construction sont recyclés en France dans le réseau d'Eurovia, et ces déchets sont des enjeux environnementaux ! On entendra Christophe Jozon, directeur matériaux et industrie pour le groupe Eurovia.

- On met un peu vert dans l'actualité aujourd'hui ! Des pelles, des bottes en caoutchouc et de la motivation ! C'était le programme de près de 200 tourangeaux mercredi. Ils ont planté environ 1 000 arbres et arbustes. Cette journée rentre dans le "plan nature en ville" de la municipalité.