Reportage au vaccinodrome de Saint-Etienne

Reportage sur place en fin de journée. Suivons nos guides, le docteur Patrick Michaud, adjoint au maire de Saint-Etienne en charge de la santé, Le colonel Erick Grima du SDIS42, responsable du site, Nicolas Laurençon qui coordonne l'engagement des bénévoles, Sandrine et Marie, infirmières et pompiers volontaires qui vaccinent au quotidien et Marie, la 2041ème et dernière vaccinée de la journée !

Une remarquable organisation, un soulagement pour les personnes vaccinées et un grand pas en avant pour la santé de chacun de nous !



Docteur Patrick Michaud, adjoint au maire en charge de la santé



Lieutenant-Colonel Erick Grima SDIS42 et Nicolas Laurenson (les bénévoles)



Marie et Sandrine, infirmières et pompiers



Anne, vaccinée