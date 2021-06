Reportage à la fête du Tour à Moulins-sur-Yèvre et à Brécy

Le 2 juillet le Tour de France sera de passage dans le Berry ! En écho à l'évènement le département du Cher organisait début juin la Fête du Tour.



L'occasion pour les villes et villages du parcours de célébrer le sport et pour le berrichons de se réunir autour de cet évènement d'envergure mondiale.



Jean-Michel Athomas s'est rendu à Moulins-sur-Yèvre et à Brécy, deux villages qui auront la joie de voir passer vendredi les coureurs.



Il nous livre son reportage dans "Berry Sport".