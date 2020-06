Reportage à Saint-Lambert-des-levées pour suivre un voyage agri Mouv

Le dernier numéro de la saison de l'écho des territoires part en voyage nous allons partir dans à Saumur et de Saint-Lambert-des-levées très exactement pour suivre un voyage agri Mouv. Des voyages organisée conjointement par l’ANEFA et la chambre d'agriculture de Maine-et-Loire et de CFPA partenaire dans les domaines de l'agriculture de la viticulture de l'arboriculture et de la conduite d'engins qui ont pour vocation à faire découvrir à des jeunes, ou des moins jeunes, qui sont en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi une première vision de ce que sont les métiers de l'agriculture aujourd’hui.