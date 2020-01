Reprendre place dans l'aménagement de nos villes

Prendre le temps d'observer notre espace urbain peut révéler bien des choses. Comme une véritable campagne contre les inégalités menée par les pouvoirs politiques de nos villes.



Cette réflexion fait l'objet d'un livre publié aux éditions Payot ' Reprendre place contre l’architecture du mépris’. Mickael Labbé est spécialiste d’architecture, Maître de conférences en esthétique et philosophie de l’art à l'Université de Strasbourg. Selon lui, l'espace urbain se veut de plus en plus hostile. Pour preuve, le développement du mobilier urbain anti sdf, des espaces publics grillagés ou sous caméra.