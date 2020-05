Reprise des cultes : une décision d'importance qui fera jurisprudence

L’actualité de la semaine, c’est bien évidemment le Conseil d’Etat qui ordonne au gouvernement la reprise des cultes, suite aux différents référé-liberté déposés par un certains nombres d’associations de laïcs catholiques et d’instituts religieux Ecclesia Dei. Nous reviendrons sur l’importance de cette décision.



L’initiative de la semaine nous emmènera à la Roche-sur-Yon en Vendée où la Jeune Chambre Economique soutient les commerçants et leur propose une action pour redynamiser le centre-ville après le confinement.



Rencontre ensuite avec le philosophe nantais Denis Moreau avec qui nous réfléchirons sur ce que cette crise peut nous apprendre de l’Homme. Est-ce que cette expérience transformera la société ? L’Homme en sortira-t-il grandi ?



L’actualité des diocèses c’est aussi, malgré l’annonce de la reprise du culte, le report d’un grand nombre de célébrations dont les ordinations. En Sarthe, deux ordinations diaconales en vue du sacerdoce étaient annoncées pour cet été dans le diocèse du Mans. Nous sommes allés à la rencontre de ces deux séminaristes.



Et enfin dans notre rubrique « Et si on sortait » : A défaut de pouvoir assister à un concert, You Tube et Instagram sont des ressources de choix pour les mélomanes en tout genre. Aujourd'hui, c'est un interlude « Renaissance » que nous vous proposerons avec la musicienne mayennaise Mathilde Piganeau.