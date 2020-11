Reprise des messes : 3 manifestations en Pays-de-la-Loire ce dimanche

Au sommaire : L’interdiction des messes fait de plus en plus réagir au sein de la communauté catholique. De nombreuses manifestations auront lieu en France dont 3 dans les pays de la Loire ce dimanche pour demander l’autorisation des messes publiques.



Cette semaine, rencontre avec le Nantais Farid Abdelkrim. Ancien membre des Frères musulmans, il a sorti un livre, en 2015, intitulé « Pourquoi j’ai cessé d’être islamiste ». Dans ses spectacles, il dénonce les travers de la communauté musulmane de France et suite aux attentats, il estime que les musulmans de France doivent se remettre en question.



A l’occasion du 11 novembre, nous vous raconterons une belle histoire de retrouvailles 100 ans entre les descendants allemands et français d’un même prisonnier de guerre français, combattant de la Grande guerre.



L’actualité des diocèses cette semaine, c’est la 4ème journée mondiale des pauvres qui va avoir lieu ce dimanche. Une volonté du pape François durant laquelle une quête au profit du Secours Catholique a traditionnellement lieu. Elle ne se fera pas physiquement cette année à la sortie des messes, confinement oblige.



Et enfin, la Ville de Challans réinvente son offre culturelle pendant le confinement. Alors que le théâtre le Marais est fermé, comme toutes les salles de spectacle de France, la collectivité propose aux spectateurs des rendez-vous culturels à distance, accessibles à tous, abonnés ou non.