Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Touraine dans votre magazine hebdomadaire consacré aux associations locales. Cette semaine, nous allons continuer à parler santé en découvrant le Réseau Neuro Centre. Pour en parler, nous accueillons aujourd’hui le Docteur Anne-Marie Guennoc et nous allons voir ainsi les objectifs et les actions proposés par cette structure pour les patients atteints de sclérose en plaques ou de sclérose latérale amyotrophique en Région Centre Val de Loire. On se retrouve tout de suite avec notre invitée !