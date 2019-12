Résolutions 2020. La santé est en bonne place

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Bonne année et bonne santé !

À minuit ce 31 décembre, nous dirons au revoir à 2019 pour entrer en 2020. Le passage à la nouvelle année marque aussi le temps des bonnes résolutions qu'on prend... sans toujours les tenir. Bonne année et bonne santé, c'est justement la santé qui reste une des résolutions premières. On souhaite toujours se remettre au sport ou perdre quelques kilos quand les fumeurs annoncent leur objectif d'arrêter. D'après un sondage Odoxa sur le bilan santé de 2019 et les prévisions 2020, l'arrêt de la cigarette serait au programme de 12% de la population. L'augmentation du prix du paquet de cigarette dès le 1er janvier 2020 pourrait être une motivation supplémentaire.

La santé passe aussi par le sommeil. Quand les journée durent 24 heures, le temps passé sous la couette diminue d'année en année. En 2019, on dormait moins de 7 heures en moyenne par nuit. L'année 2019 était dans une tendance à la baisse, mais l'on prendra volontier une heure de plus sous la couette toutes les nuits !

Enfin, les bonnes résolutions sont aussi plus humaines pour 2020. On souhaite toujours s'accorder du temps pour soi sous différente formes. Prendre soin de sa santé, s'accorder plus de temps de repos et de décrochage en dehors du travail par exemple. Aussi, donner du temps pour les autres figure dans la liste des résolutions qu'on peut prendre pour cette nouvelle année. Le bonheur nous rend plus heureux nous même.

On est très heureux à RCF Sarthe, on compte bien faire en sorte que la joie se partage encore plus en 2020 !

Très belle année 2020 à tous !