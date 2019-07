Vous êtes bien à l’écoute de RCF et c’est maintenant l’heure du mag des associations. Pour cette dernière émission de la saison, nous allons faire un tour à la Ressourcerie La Charpentière installée à La Riche. Sophie Robin, créatrice et coordinatrice de cette ressourcerie, est en studio ce matin et nous allons évoquer avec elle les activités et missions de cette structure en faveur de l’environnement et de l’économie circulaire. On se retrouve tout de suite avec notre invitée !