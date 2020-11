Restauration : "Il faut savoir s'adapter"

Pas de réouverture prévue avant le 15 janvie au plus tôt. C'est l'annonce que devrait faire Jean Castex la semaine prochaine. Les restaurateurs cependant ne baissent pas les bras et développement leur service de vente à emporter. L'exemple d'Hervé Courtais, chef de la Cuisine d'Hervé à Moulins et de Jean-François Fafournoux chef des Chênes à Augerolles (63).