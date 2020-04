Restaurons les soignants.e.s de Touraine

Un projet solidaire porté par la CGAD 37, Confédération Générale de

l'Alimentation de Détail d'Indre-et-Loire, regroupement d'organisations

professionnelles d’artisans Métiers de Bouche.

Cette action est soutenue par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire, sur une idée de la Communauté Écotable*.

Ainsi les professionnels des métiers de bouche de Touraine, bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers, se retroussent les manches pour les soignant.e.s mobilisé.e.s dans la lutte contre le Covid-19.

L’idée est de confectionner les repas à partir de produits achetés aux producteurs locaux, touchés également par cette crise.

Le site Terroir de Touraine, géré par la CMA 37, dédié au "Manger local et de saison", se fait le relais d’informations concernant la campagne mais permettra aussi de mettre en relation producteurs et artisans du département, recensés sur le site.

« Avec cette opération de solidarité, nous souhaitions faire fonctionner les filières circuits courts, s’engager avec les productrices et producteurs d’Indre-et-Loire, travailler des produits de qualité, confectionner des repas et ce, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Notre volonté est de soutenir comme nous le pouvons et avec ce que nous savons faire : apporter un peu de réconfort et réchauffer les coeurs avec un bon repas pour les soignants qui sont sur le front ! » explique James Doiseau, Président de la CGAD 37.

Pour participer, c’est la plateforme Kiss Kiss Bank Bank qui héberge l’opération de crowfunding. 250 repas vendus, c’est l’ambition de tous les acteurs de ce projet !Pour participer, les donateurs peuvent acheter un repas à 8€ mais également par « pack » de 2, 7, 10, 20 repas.

Restaurons les soignant.e.s de Touraine par Artisans et producteurs du Terroir de Touraine — KissKissBankBanke

*association de restaurateurs éco-responsables mobilisée pour livrer des repas de qualité aux soignant.e.s des hôpitaux parisiens.