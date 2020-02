Retour d'expérience des Communes nouvelles

Raymonde Clouet est maire déléguée de la ville d'Orville. Depuis 2016, Orville a fusionné avec et Le Sap pour former une commune nouvelle : Le Sap-en-Auge. Adhérente à la communauté de communes des Vallées d'Auge et du Merlerault, Le Sap-en-Auge est administré actuellement par Gérad Rosé mais Raymonde Clouet affirme avoir gardé toute sa place au sein du conseil municipal.