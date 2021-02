Retour difficile de Russie pour l’EU & journée mondiale de la radio

Les tristes conséquences de la récente visite à Moscou de Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Venu pour engager le dialogue avec la Russie, il en est reparti bredouille et doit depuis faire face à de nombreuses critiques. Un coup dur pour l'Europe comme pour le politicien.

La journée mondiale de la radio – le 13 février – un média qui continue à séduire les auditeurs en s’adaptant aux nouvelles innovations technologiques : DAB+, podcasts,… Les belges peuvent désormais écouter leurs émissions préférées quand ils le veulent et où ils le veulent.

Et ça leur plaît !