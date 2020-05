Retour progressif à l'école : comment l'appréhender en famille

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne : chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand, en direct.

Après une pause de quasiment deux mois, la France commence ce lundi son processus de relance et de remise en route. Une phase attendue par la population mais également redoutée par les autorités sanitaires, même si tout au long de cette semaine, plus d’un million d’élèves vont faire leur retour en classes accompagnés par près de 130 000 enseignants.



Comment appréhender et préparer ce retour à l’école pour les enfants et les familles ?

"On préfère parler de retour progressif en établissement car la plupart des enseignants n'ont pas cessé leur activité et ont même été très actifs pendant cette période de confinement. Et nos établissements n'ont pas été fermés même si les sites n'ont plus accueilli d'enfants sauf les enfants de personnels soignants et de police.", souligne Jérôme Brunet, adjoint au secrétaire général, en charge des questions éducatives au secrétariat général de l'Enseignement Catholique.

DES REMISES EN QUESTION

Il y a aura forcément des changements et des conséquences de cette période.

"Toute expérience vécue nous imprègne et celle-ci est particulière car celle-ci nous a tous imprégnés en même temps dans la famille, observe Christiane Behaghel, conseillère familiale et conjugale au CLER Amour et Famille. On avait tout le temps et on reprend un timing qui est très contraint. N'est-ce pas le moment de se dire : je ne vais peut-être pas repartir tout de suite dans le stress, dans le fameux "dépêche-toi". Comment on pourrait essayer de s'y prendre autrement ?" Concernant le choix de remettre son enfant à l'école, Christiane Behaghel souligne combien il est important d'écouter la sensibilité de chacun dans les couples. "On sent bien chez chaque personne le souci de se dire que même si le foyer est confortable et protecteur, il faut aussi pousser l'enfant vers l'extérieur, mais bien entendu dans le cadre de précautions sanitaires qui ne le mettent pas en danger".

UN ELAN POUR REPRENDRE

Dans l'Enseignement Catholique, quelques dizaines de milliers d'enseignants reprennent aujourd'hui, souvent pour une journée d'organisation sans les élèves. "Globalement, beaucoup d'enseignants sont vraiment satisfaits de reprendre leur métier avec évidemment toutes les nuances qu'on peut imaginer sur des situations particulières, l'inquiétude liée à ce risque d'épidémie et qui demande un vrai travail d'orfèvre au sein des établissements pour préparer le retour des élèves. Il y a un élan pour reprendre ce métier mais avec prudence", note Jérôme Brunet, qui rappelle la grande autonomie des établissements dans l'enseignement catholique. "Mais il y a eu énormément de réunions d'organisation en visio entre divers établissements d'un même territoire pour faire le tour des questions qui se posaient au sein des communautés éducatives. Au secrétariat général, nous avons toutes les semaines des réunions en visio avec toutes les directions diocésaines de France, ce qui nous permet également de repérér les besoins pour soutenir l'action des établissements".