Retour sur l'actu: Visite d'Emmanuel Macron et étude sur hydroxychloroquine

L’actualité de la semaine, c’était la visite du président de la république mardi matin au sein de l’entreprise de fabrication de masques Kolmi Hopen, à Saint Barthelemy d’Anjou, près d’Angers. Une visite stratégique alors que la France manque cruellement de ces masques.



L’autre actualité c’était le lancement mardi dernier d’une grande étude sur l’hydroxychloroquine lancée par le CHU d’Angers et 32 hôpitaux français. Mais cette molécule a-t-elle oui ou non des effets bénéfiques sur le Covid-19 ? C’est la question qui divise la communauté scientifique. Cette étude entend clore le débat



Lundi dernier, le 23 mars, Edouard Philippe indiquait que les déplacements pour consultations médicales seraient désormais réservés aux soins urgents ou aux convocations. Pour, je cite, « soulager les soignants ». Une annonce, qui a fait réagir en fin de semaine dernière les syndicats de médecins qui souhaitent rappeler l’importance du suivi des traitements habituels même en période de pandémie.



Pour répondre à l’urgence sociale, les Restos du cœur ont exceptionnellement rouvert des centres de distribution de nourriture. C’est un reportage à découvrir au siège social des restos à Nantes qui pour la première fois de son histoire a dû se transformer en centre de distribution.



Dans l’actualité des diocèses nous nous intéresserons à une initiative du diocèse de la Sarthe… qui à éditer des fiches pour permettre aux chrétiens de vivre les grands offices de la semaine sainte qui débute ce dimanche par le dimanche des rameaux.



Et enfin, parmi les initiatives spi et solidaires… En Mayenne, une cinquantaine de jeunes ont créé une chaine de prière pour prier 24h sur 24 pour les malades et les personnes seules.