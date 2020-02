Retour sur l'affaire de l'allongement du congé parental pour deuil d'un enfant

Au sommaire cette semaine, nous reviendrons sur la polémique concernant l’allongement du congé parental en cas de deuil d’un enfant. Rencontre avec la sénatrice mayennaise Elisabeth Doineau, qui soumettra une nouvelle proposition de loi en mars prochain.



Cela fait depuis 2008 que le taux de chômage n'avait pas été aussi bas en France. Le nombre de chômeurs inscrits a baissé de 3 % en France l'an dernier, et de 2 % dans les Pays de la Loire. Nous en parlerons avec Alain Mauny, directeur régional de Pôle emploi.



L’initiative de la semaine émane de l’entreprise vendéenne Bâti-Recyclage, titulaire du marché de transport et de traitement des gravats pour le compte du syndicat départemental de retraitement des déchets Trivalis qui a présenté son nouveau camion de transport de gravats. Un camion totalement écolo.



Nous nous intéresserons à ce bel élan de solidarité au Mans.... chaque soir des chrétiens accueillent des sans domicile fixe dans les sous-sols de l'église Saint Liboire dans le centre-ville... Repas, café chaud, discussion ou encore jeux de société, les bénéficiaires viennent trouver du réconfort auprès d’une soixantaine de bénévoles



A Angers, le musée Pincé rouvre ses portes ce week-end après 15 ans de travaux. Cet hôtel particulier datant du 16ème siècle se trouve en plein centre-ville. Devenu musée il y a plus d’un siècle, il abrite une riche collection d’objets de l’antiquité gréco-romaine ou égyptienne, mais également d’Asie ancienne. Découverte en fin d’édition.