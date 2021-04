Retour sur l’enlèvement à Haïti d’une religieuse originaire de la région

Nous reviendrons tout d’abord sur l’enlèvement à Haïti d’une religieuse de la congrégation des Sœurs de la Providence dont la maison mère est située en Maine-et-Loire. Vous entendrez la mère supérieure de la congrégation.



Cette semaine, rencontre avec le philosophe nantais Jacques Ricot. Il vient de sortir un livre intitulé "Qui sauver ? L'Homme ou le chien ?", publié aux éditions Mame.



Zoom sur une initiative solidaire. Afin de permettre aux personnes en situation de handicap de faire du vélo, une maison d’accueil vendéenne pour personnes handicapée à lancer l’opération « vélo pour tous ».



L’enseignement catholique de la Sarthe vient de promulguer une charte sur l’écologie intégrale. 12 articles à mettre en place de façon concrète dans les établissements.



Et enfin, à l’heure où nous sommes encore confinés, nous tournerons notre regard vers le ciel étoilé et nous découvrirons ce qu’il est possible de d’admirer la nuit dans le ciel d’avril.