Retour sur l'hommage national rendu aux sauveteurs en mer de la SNSM de Vendée

L’actualité de la semaine, c’est bien évidemment cet hommage national rendu en Vendée jeudi aux sauveteurs en mer de la SNSM… Emmanuel Macron a présidé, en fin de matinée, la cérémonie à la mémoire de ces trois sauveteurs en mer morts vendredi dernier aux Sables d’Olonne dans une opération de sauvetage.



L’initiative de la semaine est politique et émane du maire d’Angers, Christophe Béchu, ancien du parti des Républicains et qui a décidé d’afficher, clairement et une nouvelle fois, son soutien à Emmanuel Macron, suivi par 71 maires de droite. Opportunisme ou véritable souci du bien commun ? Nous lui avons posé la question.



L’Insee tire le bilan économique de l’année dernière dans les Pays de la Loire. La croissance reste solide dans la région, malgré le ralentissement au niveau national. Pour faire le point, rencontre avec Pascal Seguin, le directeur régional de l’Insee.



La tempête Miguel n’a pas épargné non plus les autres départements de la Vendée. Dans une moindre mesure, la tempête a aussi causé des dégâts ci et là, par exemple à la Bacconnière en Mayenne où le vent a emporté une partie du toit de l’église. Ce qui a donc remis en cause la question de la démolition ou de la restauration de cette église… Nous en parlerons dans notre rubrique l’actualité des diocèse.



Et enfin nous irons en Sarthe pour évoquer les 24h du Mans, qui démarre véritablement ce week-end.