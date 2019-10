Retour sur la fermeture de l'usine Michelin de la Roche-sur-Yon

Dans ce magazine, nous reviendrons bien évidemment sur l’annonce faite jeudi de l’annonce de la fermeture de l’usine Michelin de la Roch-sur-Yon en Vendée. En 2020, l’usine sera fermée. 619 personnes sont concernées.



Coup de projecteur sur une belle initiative solidaire qui s’est déroulé en Mayenne. Des paroissiens se sont cotisés pour acheter un caveau à une jeune femme arménienne de Laval, qui n’avait pas les moyens de payer une sépulture digne à son mari, enterré depuis 3 ans dans la fosse commune du cimetière de Laval.



Rencontre ensuite avec le fondateur du Prix littéraire Terre de France. Yves Viollier, romancier à succès avec plusieurs milliers de livres vendus, dans la catégorie livres régionaux. Il nous présentera la section 2019 mais il reviendra aussi sur l’histoire de ce prix qui, même s’il a déjà une longue histoire derrière lui, n’est revenu que depuis 3 ans dans la prestigieuse abbaye royale de Fontevraud.



C’est une pause spirituelle et linguistique que nous ferons ensuite avec le philosophe nantais Denis Moreau qui vient de publier un livre intitulé « Nul n’est prophète dans son pays : ces paroles d’évangile aux origines de nos expressions familières ». Vous découvrirez l’origine d’expressions telles que « A chaque jour suffit sa peine », « ne pas changer d’un iota », ou encore « garder le meilleur pour la fin ».



Et enfin nous resterons dans le domaine des livres, nous irons au Mans, pour découvrir le salon de la 25ème heure du livre qui aura lieu ce week-end, qui réunira de nombreux auteurs et lecteurs.