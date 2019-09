Dans ce magazine, retour sur la journée mondiale de prévention du suicide. En Pays de la Loire 750 ligériens s’ôtent la vie et 10 700 font une tentative. Un acte malheureux qui trouve souvent son origine dans la solitude des personnes. C’est pourquoi l’association SOS amitié est mobilisée 24h sur 24 et 7h jours du 7 dans 3 centres d’écoutes de la région : Angers, Nantes et le Mans.



Cette semaine, c’est une rencontre avec Pascal Seguin, le directeur de l’Insee des Pays de la Loire que nous vous proposons. L’institut de statistiques vient de sortir une étude sur les trajets domicile-travail dans la région. Et il s’avère que les Ligériens font de plus en plus de kilomètres pour aller travailler.



Pour encourager le monde à plus de bienveillance, un couple de Vendéens a lancé le 16 juillet la marque Like ma différence. Ils sont les parents de Téo, un petit garçon autiste, âgé de 8 ans et demi. Une marque aux valeurs et aux messages forts. C’est l’initiative de la semaine.



Dimanche dernier 8 septembre, l’Eglise catholique célébrait la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Retour sur l’origine ligérienne de cette fête et vous découvrirez que c’est en Anjou que la Vierge Marie serait apparue à Saint Maurille pour lui demander de faire célébrer sa naissance.



Et enfin, à l’occasion des journées européennes du patrimoine qui arrivent à grands pas. Nous vous inviterons à découvrir un monument atypique de Laval en Mayenne. L’immeuble du Crédit foncier qui accueillera bientôt un conservatoire de musique, de danse et de théâtre à rayonnement départemental.