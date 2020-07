Retour sur le résultat du 2nd tour des élections municipales à Sablé-sur-Sarthe

L’actualité de la semaine, c’est bien sûr les résultats du second tour des municipales dans notre région. Nous nous intéresserons aujourd’hui à la situation de Sablé sur Sarthe, fief historique de François Fillon où son successeur Marc Joulaud n’a pas été reconduit. Conséquence fort probable de l’affaire Fillon dont le jugement a justement été rendu au lendemain de ce second tour.



Alors que la vie reprend progressivement son cours, le monde du spectacle est toujours à l'arrêt en France. C'est ce que dénonce l'auteur-compositeur nantais Alan Simon. Il a pris l’initiative de créer une page Facebook, "Les Oubliés", pour fédérer le monde du spectacle, grand oublié, selon lui, des plans de soutien du gouvernement. Nous en parlerons avec lui tout à l’heure.



Vendredi dernier, les vendéens découvraient leur célèbre statue équestre de Napoléon à la Roche sur Yon, maculée de peinture rouge. Elle n’est pas la seule en France. D’autres statues ont subi les conséquences des manifestations antiraciste. Une pratique qui n’est donc pas nouvelle, mais qui inquiète l'historien vendéen Alain Gérard, lauréat de nombreux prix historiques.



Rencontre aussi avec un garde suisse auprès du pape François qui témoignera de son expérience.



Et enfin nous vous ferons découvrir cette nouvelle exposition qui aura lieu tout l’été à l’abbaye royale de Fontevraud : vitraux d’artistes.